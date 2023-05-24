Ливитина Ольга Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1979
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.03.2001
Сын: Ливитин Даниил Максимович
Отец ребёнка: Ливитин Максим Витальевич
Рождение ребёнка
15.02.2004
Отец ребёнка: Ливитин Максим Витальевич
Рождение ребёнка
03.09.2011
Сын: Ливитин Тимофей Максимович
Отец ребёнка: Ливитин Максим Витальевич