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Ливитина Ольга Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1979

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1979

Отец: Кобзев Анатолий Петрович

Мать: Кобзева (Оряева) Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ливитин Максим Витальевич

Рождение ребёнка
23.03.2001

Сын: Ливитин Даниил Максимович

Отец ребёнка: Ливитин Максим Витальевич

Рождение ребёнка
15.02.2004

Сын: Ливитин Егор Максимович

Отец ребёнка: Ливитин Максим Витальевич

Рождение ребёнка
03.09.2011

Сын: Ливитин Тимофей Максимович

Отец ребёнка: Ливитин Максим Витальевич

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