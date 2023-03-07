Куранов Иван (Иоанн) Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранов Иван (Иоанн) Александрович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

23.08.1913 ст.

Дата смерти

10.12.1913 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1886 г.р.

Мать

Вычислено 1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1913 ст.

Отец: Куранов Александр Андреевич

Мать: Куранова Евдокия Мелетиевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казак Павел Петрович Маклецов и мещанка Зиновия Николаевна Анохина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-79 файл 52 номер 124
Смерть
10.12.1913 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умер от воспаления легких в возрасте 3 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-81 файл 56 номер 134
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