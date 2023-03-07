Куранов Иван (Иоанн) Александрович
Место рождения
Дата рождения23.08.1913 ст.
Дата смерти10.12.1913 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1913 ст.
Восприемники: казак Павел Петрович Маклецов и мещанка Зиновия Николаевна Анохина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-79 файл 52 номер 124
Смерть
10.12.1913 ст.
Умер от воспаления легких в возрасте 3 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-81 файл 56 номер 134