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Куранов Александр Андреевич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1886

Отец: Куранов Андрей Егорович

Мать: Куранова Дарья Васильевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 6 лет В семейном списке 1895 года 9 лет
Бракосочетание
07.02.1911 ст.

Жена: Куранова Евдокия Мелетиевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: казак Александр Андреевич Куранов - 24 лет Невеста: мещанка Евдокия Мелетиевна Попова - 18 лет и 11 месяцев Поручители: крестьянин деревни Александрии Красноярского уезда, Теплинской волости И... Показать все
Рождение ребёнка
23.08.1913 ст.

Сын: Куранов Иван Александрович

Мать ребёнка: Куранова Евдокия Мелетиевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казак Павел Петрович Маклецов и мещанка Зиновия Николаевна Анохина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-79 файл 52 номер 124
Рождение ребёнка
07.03.1918 ст.

Сын: Куранов Василий Александрович

Мать ребёнка: Куранова Евдокия Мелетиевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казаки Николай Андреевич Аристов и Анфиза Мелетиевна Мамутова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-94 файл 92 номер 38
Смерть
Неизвестно
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