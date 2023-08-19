Куранова (Попова) Евдокия Мелетиевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1911 ст.
Жених: казак Александр Андреевич Куранов - 24 лет Невеста: мещанка Евдокия Мелетиевна Попова - 18 лет и 11 месяцев Поручители: крестьянин деревни Александрии Красноярского уезда, Теплинской волости И... Показать все
Рождение ребёнка
23.08.1913 ст.
Сын: Куранов Иван Александрович
Отец ребёнка: Куранов Александр Андреевич
Восприемники: казак Павел Петрович Маклецов и мещанка Зиновия Николаевна Анохина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-79 файл 52 номер 124
Рождение ребёнка
07.03.1918 ст.
Сын: Куранов Василий Александрович
Отец ребёнка: Куранов Александр Андреевич
Восприемники: казаки Николай Андреевич Аристов и Анфиза Мелетиевна Мамутова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-94 файл 92 номер 38
Смерть
Неизвестно