Куранова (Попова) Евдокия Мелетиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранова (Попова) Евдокия Мелетиевна

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1886 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
07.02.1911 ст.

Муж: Куранов Александр Андреевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: казак Александр Андреевич Куранов - 24 лет Невеста: мещанка Евдокия Мелетиевна Попова - 18 лет и 11 месяцев Поручители: крестьянин деревни Александрии Красноярского уезда, Теплинской волости И... Показать все
Рождение ребёнка
23.08.1913 ст.

Сын: Куранов Иван Александрович

Отец ребёнка: Куранов Александр Андреевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казак Павел Петрович Маклецов и мещанка Зиновия Николаевна Анохина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-79 файл 52 номер 124
Рождение ребёнка
07.03.1918 ст.

Сын: Куранов Василий Александрович

Отец ребёнка: Куранов Александр Андреевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казаки Николай Андреевич Аристов и Анфиза Мелетиевна Мамутова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-94 файл 92 номер 38
Смерть
Неизвестно
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