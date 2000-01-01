Ходырева (Шулятевых) Марфа Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходырева (Шулятевых) Марфа Карповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738 ст.

Дата смерти

1785 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761 ст.

Сын: Ходырев Андрей Саввович

Отец ребёнка: Ходырев Савва Фокеевич

Рождение ребёнка
1770 ст.

Сын: Ходырев Сергей Саввович

Отец ребёнка: Ходырев Савва Фокеевич

Рождение ребёнка
1775 ст.

Сын: Ходырев Роман Саввович

Отец ребёнка: Ходырев Савва Фокеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ходырев Савва Фокеевич

Смерть
1785 ст.
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