Ходырев Сергей Саввович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770 ст.
Дата смерти1833 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770 ст.
Отец: Ходырев Савва Фокеевич
Мать: Ходырева Марфа Карповна
Рождение ребёнка
1806 ст.
Дочь: Евдокея Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1809 ст.
Дочь: Агрипина Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1833 ст.