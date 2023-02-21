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Ходырев Сергей Саввович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770 ст.

Дата смерти

1833 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770 ст.

Отец: Ходырев Савва Фокеевич

Мать: Ходырева Марфа Карповна

Рождение ребёнка
1806 ст.

Дочь: Евдокея Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1809 ст.

Дочь: Агрипина Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1833 ст.
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