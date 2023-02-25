Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1793 г.р.

Дети

Около 1817 г.р.
Около 1822 г.р.
Около 1825 г.р.
Около 1826 г.р.
Около 1827 г.р.
Около 1832 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Севастьян Арефьев

Отец ребёнка: Арефий Иванов

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Симеон Арефьев

Отец ребёнка: Арефий Иванов

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Сава Арефьев

Отец ребёнка: Арефий Иванов

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Агафья(1) Арефьева

Отец ребёнка: Арефий Иванов

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Анна Арефьева

Отец ребёнка: Арефий Иванов

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Агафья(2) Арефьева

Отец ребёнка: Арефий Иванов

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Яков Арефьев

Отец ребёнка: Арефий Иванов

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арефий Иванов

Смерть
Неизвестно
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