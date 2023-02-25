Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Севастьян Арефьев
Отец ребёнка: Арефий Иванов
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Симеон Арефьев
Отец ребёнка: Арефий Иванов
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Сава Арефьев
Отец ребёнка: Арефий Иванов
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Агафья(1) Арефьева
Отец ребёнка: Арефий Иванов
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Анна Арефьева
Отец ребёнка: Арефий Иванов
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Агафья(2) Арефьева
Отец ребёнка: Арефий Иванов
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Яков Арефьев
Отец ребёнка: Арефий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Арефий Иванов
Смерть
Неизвестно