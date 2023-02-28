Арефий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрефий Иванов

Арефий Иванов

avatar

Место рождения

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1796 г.р.

Дети

Около 1817 г.р.
Около 1822 г.р.
Около 1825 г.р.
Около 1826 г.р.
Около 1827 г.р.
Около 1832 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Иван Вавилов

Мать: не указана

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Севастьян Арефьев

Мать ребёнка: Прасковья

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Симеон Арефьев

Мать ребёнка: Прасковья

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Сава Арефьев

Мать ребёнка: Прасковья

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Агафья(1) Арефьева

Мать ребёнка: Прасковья

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Анна Арефьева

Мать ребёнка: Прасковья

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Агафья(2) Арефьева

Мать ребёнка: Прасковья

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Яков Арефьев

Мать ребёнка: Прасковья

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close