Арефий Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: Иван Вавилов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Севастьян Арефьев
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Симеон Арефьев
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Сава Арефьев
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Агафья(1) Арефьева
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Анна Арефьева
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Агафья(2) Арефьева
Мать ребёнка: Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Яков Арефьев
Мать ребёнка: Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья
Смерть
Неизвестно