Хлотарь 2 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлотарь 2

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

584

Дата смерти

16.10.629

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
584

Отец: Хильперик 1

Мать: Фредегонда

Рождение ребёнка
608

Сын: Дагоберт 1

Мать ребёнка: Бертетруда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бертетруда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хариберт 2

Мать ребёнка: Сихильда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эмма

Мать ребёнка: Хельдетруда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меровей

Мать ребёнка: Хельдетруда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сихильда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хельдетруда

Смерть
16.10.629
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