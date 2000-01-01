Хлотарь 2
Место рожденияНе указано
Дата рождения584
Дата смерти16.10.629
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
584
Отец: Хильперик 1
Мать: Фредегонда
Рождение ребёнка
608
Сын: Дагоберт 1
Мать ребёнка: Бертетруда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бертетруда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хариберт 2
Мать ребёнка: Сихильда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эмма
Мать ребёнка: Хельдетруда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Меровей
Мать ребёнка: Хельдетруда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сихильда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хельдетруда
Смерть
16.10.629