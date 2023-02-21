Хариберт 2 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хариберт 2

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

584 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хлотарь 2

Мать: Сихильда

Смерть
Неизвестно