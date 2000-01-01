Дагоберт 1
Место рожденияНе указано
Дата рождения608
Дата смерти19.01.639
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
608
Отец: Хлотарь 2
Мать: Бертетруда
Рождение ребёнка
19.01.631
Сын: Сигиберт 3
Мать ребёнка: Рагнетруда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нантильда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Берхильда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вулфегунда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рагнетруда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гоматруда
Смерть
19.01.639