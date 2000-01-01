Дагоберт 1 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дагоберт 1

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

608

Дата смерти

19.01.639

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
608

Отец: Хлотарь 2

Мать: Бертетруда

Рождение ребёнка
19.01.631

Сын: Сигиберт 3

Мать ребёнка: Рагнетруда

Рождение ребёнка
633

Сын: Хлодвиг 2

Мать ребёнка: Нантильда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нантильда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Берхильда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вулфегунда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рагнетруда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гоматруда

Смерть
19.01.639
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