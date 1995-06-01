Исаева (Долгова) Елена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаева (Долгова) Елена Алексеевна

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Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

01.06.1995

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1995

Отец: Долгов Алексей Николаевич

Мать: Долгова Любовь Валентиновна

Самара, Самара, Самарская область
Свидетельство о рождении: I-EP №278236 ЗАГС города Самары в Промышленном районе Дата выдачи: 14 июня 1995г
Бракосочетание
27.09.2021

Муж: Исаев Илья Петрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Свидетельство о заключении брака: 97800019 Отдел регистрации актов гражданского состояния браке -дворец бракосочетания №1 Комитета по делам записи гражданского состояния Запись акта о заключении брак... Показать все
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