Исаева (Долгова) Елена Алексеевна
Место рождения
Дата рождения01.06.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1995
Свидетельство о рождении: I-EP №278236 ЗАГС города Самары в Промышленном районе Дата выдачи: 14 июня 1995г
Бракосочетание
27.09.2021
Муж: Исаев Илья Петрович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Свидетельство о заключении брака: 97800019 Отдел регистрации актов гражданского состояния браке -дворец бракосочетания №1 Комитета по делам записи гражданского состояния Запись акта о заключении брак... Показать все