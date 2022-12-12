Исаев Илья Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаев Илья Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Жена

1995 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1994

Отец: не указан

Мать: Исаева Валентина Петровна

Бракосочетание
27.09.2021

Жена: Исаева Елена Алексеевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Свидетельство о заключении брака: 97800019 Отдел регистрации актов гражданского состояния браке -дворец бракосочетания №1 Комитета по делам записи гражданского состояния Запись акта о заключении брак... Показать все
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