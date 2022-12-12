Исаев Илья Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1994
Отец: не указан
Бракосочетание
27.09.2021
Жена: Исаева Елена Алексеевна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Свидетельство о заключении брака: 97800019 Отдел регистрации актов гражданского состояния браке -дворец бракосочетания №1 Комитета по делам записи гражданского состояния Запись акта о заключении брак... Показать все