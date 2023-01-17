Долгова (Жеребцова) Любовь Валентиновна
Место рождения
Дата рождения06.08.1974
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1974
Место рождения: Поселок Южный, Б. Глушицкого района, Куйбышевской край, республика РСФСР. Запись № 36 сделана 2 сентября 1974 года. Место регистрации Южный с/с, Б-Глушицкий район, Куйбышевская обла... Показать все
Бракосочетание
10.09.1993
Запись номер: № 1813 IV-БР №314548 г. Самара дворец Бракосочетаний
Рождение ребёнка
01.06.1995
Дочь: Исаева Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Долгов Алексей Николаевич
Свидетельство о рождении: I-EP №278236 ЗАГС города Самары в Промышленном районе Дата выдачи: 14 июня 1995г
Рождение ребёнка
10.12.1996
Сын: Долгов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Долгов Алексей Николаевич