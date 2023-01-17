Долгова (Жеребцова) Любовь Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгова (Жеребцова) Любовь Валентиновна

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Место рождения

Южный, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

06.08.1974

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1974

Отец: Жеребцов Валентин Владимирович

Мать: Жеребцова Валентина Спиридоновна

Южный, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Место рождения: Поселок Южный, Б. Глушицкого района, Куйбышевской край, республика РСФСР. Запись № 36 сделана 2 сентября 1974 года. Место регистрации Южный с/с, Б-Глушицкий район, Куйбышевская обла... Показать все
Бракосочетание
10.09.1993

Муж: Долгов Алексей Николаевич

Самара, Самара, Самарская область
Запись номер: № 1813 IV-БР №314548 г. Самара дворец Бракосочетаний
Рождение ребёнка
01.06.1995

Дочь: Исаева Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Долгов Алексей Николаевич

Самара, Самара, Самарская область
Свидетельство о рождении: I-EP №278236 ЗАГС города Самары в Промышленном районе Дата выдачи: 14 июня 1995г
Рождение ребёнка
10.12.1996

Сын: Долгов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Долгов Алексей Николаевич

Самара, Самара, Самарская область
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