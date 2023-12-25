Дмитриев Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1907
Рождение ребёнка
27.04.1927
Дочь: Александра Николаевна
Мать ребёнка: Наталья Кириллова
Рождение ребёнка
04.07.1929
Мать ребёнка: Наталья Кириллова
Рождение ребёнка
29.08.1930
Сын: Дмитриев Василий Николаевич
Мать ребёнка: Наталья Кириллова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Кириллова
Место жительства
Неизвестно
Лобаново, Айыртауский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно