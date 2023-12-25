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Дмитриев Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1907

Отец: Дмитриев Иван??? Дмитриевич

Мать: Дмитриева Агафья Дмитриева

Рождение ребёнка
27.04.1927

Дочь: Александра Николаевна

Мать ребёнка: Наталья Кириллова

Рождение ребёнка
04.07.1929

Сын: Дмитриев Иван Николаевич

Мать ребёнка: Наталья Кириллова

Рождение ребёнка
29.08.1930

Сын: Дмитриев Василий Николаевич

Мать ребёнка: Наталья Кириллова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Кириллова

Место жительства
Неизвестно
Лобаново, Айыртауский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно
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