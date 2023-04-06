Дмитриева Агафья Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева Агафья Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1907

Сын: Дмитриев Николай Иванович

Отец ребёнка: Дмитриев Иван??? Дмитриевич

Рождение ребёнка
30.10.1912

Сын: Дмитриев Яков Иванович

Отец ребёнка: Дмитриев Иван??? Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриев Иван??? Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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