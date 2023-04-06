Дмитриева Агафья Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1907
Сын: Дмитриев Николай Иванович
Отец ребёнка: Дмитриев Иван??? Дмитриевич
Рождение ребёнка
30.10.1912
Отец ребёнка: Дмитриев Иван??? Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно