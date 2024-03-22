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Коссе Феодора

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-41
Рождение ребёнка
1801

Сын: Коссе Кузьма Борислвич

Отец ребёнка: Коссе Борис / Параскев / Ефимович

ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-41
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Елизавета Борисовна

Отец ребёнка: Коссе Борис / Параскев / Ефимович

ГАДО , Ф - 131-1-67, ревиз.сказки 1816г.,зап.-49
Рождение ребёнка
1807

Сын: Коссе Федор Борисович

Отец ребёнка: Коссе Борис / Параскев / Ефимович

ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-41
Рождение ребёнка
1813

Сын: Коссе Ефим Борисович

Отец ребёнка: Коссе Борис / Параскев / Ефимович

ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-41
Рождение ребёнка
1815

Дочь: София Борисовна

Отец ребёнка: Коссе Борис / Параскев / Ефимович

ГАДО , Ф - 131-1-67, ревиз.сказки 1816г.,зап.-49
Смерть
Неизвестно
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