Коссе Феодора
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение
1781
ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-41
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Коссе Борис / Параскев / Ефимович
ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-41
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Елизавета Борисовна
Отец ребёнка: Коссе Борис / Параскев / Ефимович
ГАДО , Ф - 131-1-67, ревиз.сказки 1816г.,зап.-49
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Коссе Борис / Параскев / Ефимович
ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-41
Рождение ребёнка
1813
Сын: Коссе Ефим Борисович
Отец ребёнка: Коссе Борис / Параскев / Ефимович
ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-41
Рождение ребёнка
1815
Дочь: София Борисовна
Отец ребёнка: Коссе Борис / Параскев / Ефимович
ГАДО , Ф - 131-1-67, ревиз.сказки 1816г.,зап.-49
Смерть
Неизвестно