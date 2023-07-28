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Коссе Кузьма Борислвич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Коссе Борис / Параскев / Ефимович

Мать: Коссе Феодора

ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-41
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Александра Кузьминична

Мать ребёнка: Коссе Варвара

ГАДО , Ф - 12-2-161, рев.сказки 1835г зап.№ 49
Рождение ребёнка
1834

Сын: Коссе Михаил Кузьмич

Мать ребёнка: Коссе Варвара

ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-41
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Евгения Кузьминична

Мать ребёнка: Коссе Варвара

ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-41
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Соломонида Кузьминична

Мать ребёнка: Коссе Варвара

ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-41
Смерть
Неизвестно