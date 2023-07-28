Коссе Кузьма Борислвич
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Коссе Борис / Параскев / Ефимович
Мать: Коссе Феодора
ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-41
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Александра Кузьминична
Мать ребёнка: Коссе Варвара
ГАДО , Ф - 12-2-161, рев.сказки 1835г зап.№ 49
Рождение ребёнка
1834
Сын: Коссе Михаил Кузьмич
Мать ребёнка: Коссе Варвара
ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-41
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Евгения Кузьминична
Мать ребёнка: Коссе Варвара
ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-41
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Соломонида Кузьминична
Мать ребёнка: Коссе Варвара
ГАДО . Ф - 131-1-106,ревиз.сказка 1850г.,зап-41
Смерть
Неизвестно