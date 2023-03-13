Толмачева (Сычева) Ольга
Место рожденияАлександровка
Дата рождения06.07.1873
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
06.07.1873
Отец: Сычевъ Петръ
Мать: Сычева Прасковья
Александровка
Бракосочетание
22.01.1893
Муж: Толмачевъ Андрей
Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.07.1893
Сын: Толмачевъ Емельянъ
Отец ребёнка: Толмачевъ Андрей
Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.02.1895
Сын: Толмачевъ Василий
Отец ребёнка: Толмачевъ Андрей
Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
01.01.1901
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Толмачевъ Андрей
село Михайловское
Рождение ребёнка
30.07.1911
Сын: Толмачевъ Степанъ
Отец ребёнка: Толмачевъ Андрей
село Михайловское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толмачевъ Андрей
Отец ребёнка: Толмачевъ Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Титова Анастасия
Отец ребёнка: Толмачевъ Андрей