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Толмачева (Сычева) Ольга

Место рождения

Александровка

Дата рождения

06.07.1873

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1873

Отец: Сычевъ Петръ

Мать: Сычева Прасковья

Александровка
Бракосочетание
22.01.1893

Муж: Толмачевъ Андрей

Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.07.1893

Сын: Толмачевъ Емельянъ

Отец ребёнка: Толмачевъ Андрей

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.02.1895

Сын: Толмачевъ Василий

Отец ребёнка: Толмачевъ Андрей

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
01.01.1901

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Толмачевъ Андрей

село Михайловское
Рождение ребёнка
30.07.1911

Сын: Толмачевъ Степанъ

Отец ребёнка: Толмачевъ Андрей

село Михайловское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толмачевъ Андрей

Отец ребёнка: Толмачевъ Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Титова Анастасия

Отец ребёнка: Толмачевъ Андрей

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