Толмачевъ Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Толмачевъ Гаврила
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1893
Жена: Толмачева Ольга
Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.07.1893
Сын: Толмачевъ Емельянъ
Мать ребёнка: Толмачева Ольга
Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.02.1895
Сын: Толмачевъ Василий
Мать ребёнка: Толмачева Ольга
Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
01.01.1901
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Толмачева Ольга
село Михайловское
Рождение ребёнка
30.07.1911
Сын: Толмачевъ Степанъ
Мать ребёнка: Толмачева Ольга
село Михайловское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толмачевъ Андрей
Мать ребёнка: Толмачева Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Титова Анастасия
Мать ребёнка: Толмачева Ольга