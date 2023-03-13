Толмачевъ Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толмачевъ Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Толмачевъ Гаврила

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1893

Жена: Толмачева Ольга

Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.07.1893

Сын: Толмачевъ Емельянъ

Мать ребёнка: Толмачева Ольга

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.02.1895

Сын: Толмачевъ Василий

Мать ребёнка: Толмачева Ольга

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
01.01.1901

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Толмачева Ольга

село Михайловское
Рождение ребёнка
30.07.1911

Сын: Толмачевъ Степанъ

Мать ребёнка: Толмачева Ольга

село Михайловское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толмачевъ Андрей

Мать ребёнка: Толмачева Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Титова Анастасия

Мать ребёнка: Толмачева Ольга

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