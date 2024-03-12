Файнштейн Соломон Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Файнштейн Владимир
Бракосочетание
25.01.1925
Рождение ребёнка
28.05.1927
Сын: Файнштейн Аркадий Соломонович
Мать ребёнка: Файнштейн Минди Иосифовна
Рождение ребёнка
24.09.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Файнштейн Минди Иосифовна
Работа или профессия
Неизвестно
Куркино, Московская область
Врач | Больнице имени Захарьина (сейчас туберкулёзная больница №3 имени профессора Захарьина)
Смерть
Неизвестно