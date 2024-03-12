Файнштейн Соломон Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Файнштейн Соломон Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1903 г.р.

Дети

1927 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Файнштейн Владимир

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1925

Жена: Файнштейн Минди Иосифовна

Рождение ребёнка
28.05.1927

Сын: Файнштейн Аркадий Соломонович

Мать ребёнка: Файнштейн Минди Иосифовна

Рождение ребёнка
24.09.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Файнштейн Минди Иосифовна

Работа или профессия
Неизвестно
Куркино, Московская область
Врач | Больнице имени Захарьина (сейчас туберкулёзная больница №3 имени профессора Захарьина)
Смерть
Неизвестно
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