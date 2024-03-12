Файнштейн (Гиммельфарб) Минди Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1903
Отец: Гиммельфарб Иосиф
Мать: Гиммельфарб Ревекка
Бракосочетание
25.01.1925
Рождение ребёнка
28.05.1927
Сын: Файнштейн Аркадий Соломонович
Отец ребёнка: Файнштейн Соломон Владимирович
Рождение ребёнка
24.09.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Файнштейн Соломон Владимирович
Смерть
Неизвестно