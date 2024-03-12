Файнштейн (Гиммельфарб) Минди Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Файнштейн (Гиммельфарб) Минди Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1903

Отец: Гиммельфарб Иосиф

Мать: Гиммельфарб Ревекка

Бракосочетание
25.01.1925

Муж: Файнштейн Соломон Владимирович

Рождение ребёнка
28.05.1927

Сын: Файнштейн Аркадий Соломонович

Отец ребёнка: Файнштейн Соломон Владимирович

Рождение ребёнка
24.09.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Файнштейн Соломон Владимирович

Смерть
Неизвестно
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