Кочкарев Стефан Ильич
Место рождения
Дата рождения21.09.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1836
Отец: Кочкарев Илья Фаддеевич
Мать: Кочкарева Мария Ефимовна
Бракосочетание
20.05.1856
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Кочкарева Акилина Федоровна
Рождение ребёнка
28.01.1860
Сын: Кочкарев Игнат Стефанович
Мать ребёнка: Кочкарева Акилина Федоровна
Рождение ребёнка
03.05.1862
Дочь: Пелагея Стефановна
Мать ребёнка: Кочкарева Акилина Федоровна
Рождение ребёнка
1862
Сын: Кочкарев Василий Стефанович
Мать ребёнка: Кочкарева Акилина Федоровна
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Кидалова Евдокия Стефановна
Мать ребёнка: Кочкарева Акилина Федоровна
Рождение ребёнка
04.07.1867
Сын: Кочкарев Афанасий Стефанович
Мать ребёнка: Кочкарева Акилина Федоровна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Екатерина Стефановна
Мать ребёнка: Кочкарева Акилина Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно