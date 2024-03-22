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Кочкарев Стефан Ильич

Место рождения

Приморск

Дата рождения

21.09.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1836

Отец: Кочкарев Илья Фаддеевич

Мать: Кочкарева Мария Ефимовна

Бракосочетание
20.05.1856

Жена: Кочкарева Акилина Федоровна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Кочкарев Яков Стефанович

Мать ребёнка: Кочкарева Акилина Федоровна

Рождение ребёнка
28.01.1860

Сын: Кочкарев Игнат Стефанович

Мать ребёнка: Кочкарева Акилина Федоровна

Рождение ребёнка
03.05.1862

Дочь: Пелагея Стефановна

Мать ребёнка: Кочкарева Акилина Федоровна

Рождение ребёнка
1862

Сын: Кочкарев Василий Стефанович

Мать ребёнка: Кочкарева Акилина Федоровна

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Кидалова Евдокия Стефановна

Мать ребёнка: Кочкарева Акилина Федоровна

Рождение ребёнка
04.07.1867

Сын: Кочкарев Афанасий Стефанович

Мать ребёнка: Кочкарева Акилина Федоровна

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Екатерина Стефановна

Мать ребёнка: Кочкарева Акилина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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