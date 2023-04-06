Кидалова (Кочкарева) Евдокия Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кидалова (Кочкарева) Евдокия Стефановна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Кочкарев Стефан Ильич

Мать: Кочкарева Акилина Федоровна

Бракосочетание
12.11.1886

Муж: Кидалов Иван Никифорович

Рождение ребёнка
05.03.1888

Сын: Кидалов Василий Иванович

Отец ребёнка: Кидалов Иван Никифорович

Рождение ребёнка
28.10.1891

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Кидалов Иван Никифорович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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