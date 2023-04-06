Кидалова (Кочкарева) Евдокия Стефановна
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Кочкарев Стефан Ильич
Бракосочетание
12.11.1886
Рождение ребёнка
05.03.1888
Отец ребёнка: Кидалов Иван Никифорович
Рождение ребёнка
28.10.1891
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Кидалов Иван Никифорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно