Сысоева (Ступина Stupin) Мария Masha Николаевна Nick
Место рожденияРоссия
Дата рождения10.04.1875
Дата смерти29.04.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1875
Россия
Рождение ребёнка
01.09.1894
Дочь: Masha William
Отец ребёнка: Сысоев Sissoev Василий William Васильевич William
Россия
Рождение ребёнка
25.12.1897
Дочь: Pauline William
Отец ребёнка: Сысоев Sissoev Василий William Васильевич William
Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.04.1953
South Gate, Los Angeles, California, USA