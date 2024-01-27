Сысоева (Ступина Stupin) Мария Masha Николаевна Nick — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСысоева (Ступина Stupin) Мария Masha Николаевна Nick

Сысоева (Ступина Stupin) Мария Masha Николаевна Nick

avatar

Место рождения

Россия

Дата рождения

10.04.1875

Дата смерти

29.04.1953

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1875

Отец: Stupin Ступен Nicholay Николай Радионович

Мать: Stupin Pauline

Россия
Рождение ребёнка
01.09.1894

Дочь: Masha William

Отец ребёнка: Сысоев Sissoev Василий William Васильевич William

Россия
Рождение ребёнка
25.12.1897

Дочь: Pauline William

Отец ребёнка: Сысоев Sissoev Василий William Васильевич William

Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сысоев Sissoev Василий William Васильевич William

Смерть
29.04.1953
South Gate, Los Angeles, California, USA
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close