Stupin (Podosmikoff) Pauline — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Stupin (Podosmikoff) Pauline

Место рождения

Russia

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Russia
Рождение ребёнка
01.01.1865

Дочь: Mendrin Феодосия Feodosia Николаевна Nicholaivna

Отец ребёнка: Stupin Ступен Nicholay Николай Радионович

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1866

Сын: Ступен Stupin Петр Peter Николаевич Nicholas

Отец ребёнка: Stupin Ступен Nicholay Николай Радионович

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
20.04.1872

Сын: Ступен Stupin Иван John Николаевич N

Отец ребёнка: Stupin Ступен Nicholay Николай Радионович

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Бракосочетание
До 1872

Муж: Stupin Ступен Nicholay Николай Радионович

Russia
Рождение ребёнка
10.04.1875

Дочь: Сысоева Мария Masha Николаевна Nick

Отец ребёнка: Stupin Ступен Nicholay Николай Радионович

Россия
Смерть
Неизвестно
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