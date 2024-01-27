Stupin (Podosmikoff) Pauline
Место рожденияRussia
Дата рожденияОколо 1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.1865
Дочь: Mendrin Феодосия Feodosia Николаевна Nicholaivna
Отец ребёнка: Stupin Ступен Nicholay Николай Радионович
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1866
Сын: Ступен Stupin Петр Peter Николаевич Nicholas
Отец ребёнка: Stupin Ступен Nicholay Николай Радионович
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
20.04.1872
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Бракосочетание
До 1872
Russia
Рождение ребёнка
10.04.1875
Дочь: Сысоева Мария Masha Николаевна Nick
Отец ребёнка: Stupin Ступен Nicholay Николай Радионович
Россия
Смерть
Неизвестно