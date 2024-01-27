Сысоев Sissoev Василий William Васильевич William
Место рожденияРоссия
Дата рождения01.09.1873
Дата смерти04.04.1916
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.09.1894
Дочь: Masha William
Мать ребёнка: Сысоева Мария Masha Николаевна Nick
Россия
Рождение ребёнка
25.12.1897
Дочь: Pauline William
Мать ребёнка: Сысоева Мария Masha Николаевна Nick
Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.04.1916
Los Angeles, Los Angeles, California, USA