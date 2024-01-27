Сысоев Sissoev Василий William Васильевич William — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоев Sissoev Василий William Васильевич William

Место рождения

Россия

Дата рождения

01.09.1873

Дата смерти

04.04.1916

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1875 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
01.09.1894

Дочь: Masha William

Мать ребёнка: Сысоева Мария Masha Николаевна Nick

Россия
Рождение ребёнка
25.12.1897

Дочь: Pauline William

Мать ребёнка: Сысоева Мария Masha Николаевна Nick

Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сысоева Мария Masha Николаевна Nick

Смерть
04.04.1916
Los Angeles, Los Angeles, California, USA
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