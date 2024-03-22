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Проскуркин Филипп Давидович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1790

Дата смерти

05.09.1859

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Проскуркин Давид

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Проскуркин Максим Филиппович

Мать ребёнка: Проскуркина Агафья Порфирьевна

Рождение ребёнка
1823

Сын: Проскуркин Стефан Филиппович

Мать ребёнка: Проскуркина Агафья Порфирьевна

Рождение ребёнка
24.02.1830

Дочь: Евдокия Филипповна

Мать ребёнка: Проскуркина Агафья Порфирьевна

Рождение ребёнка
26.03.1832

Дочь: Анна Филипповна

Мать ребёнка: Проскуркина Агафья Порфирьевна

Рождение ребёнка
26.12.1833

Дочь: Анна Филипповна

Мать ребёнка: Проскуркина Агафья Порфирьевна

Рождение ребёнка
01.05.1836

Сын: Проскуркин Яков Филиппович

Мать ребёнка: Проскуркина Агафья Порфирьевна

Рождение ребёнка
09.09.1838

Дочь: Феодора Филипповна

Мать ребёнка: Проскуркина Агафья Порфирьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Проскуркина Агафья Порфирьевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.09.1859
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