Проскуркин Филипп Давидович
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смерти05.09.1859
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Проскуркин Давид
Рождение ребёнка
1823
Сын: Проскуркин Максим Филиппович
Мать ребёнка: Проскуркина Агафья Порфирьевна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Проскуркин Стефан Филиппович
Мать ребёнка: Проскуркина Агафья Порфирьевна
Рождение ребёнка
24.02.1830
Дочь: Евдокия Филипповна
Мать ребёнка: Проскуркина Агафья Порфирьевна
Рождение ребёнка
26.03.1832
Дочь: Анна Филипповна
Мать ребёнка: Проскуркина Агафья Порфирьевна
Рождение ребёнка
26.12.1833
Дочь: Анна Филипповна
Мать ребёнка: Проскуркина Агафья Порфирьевна
Рождение ребёнка
01.05.1836
Сын: Проскуркин Яков Филиппович
Мать ребёнка: Проскуркина Агафья Порфирьевна
Рождение ребёнка
09.09.1838
Дочь: Феодора Филипповна
Мать ребёнка: Проскуркина Агафья Порфирьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.09.1859