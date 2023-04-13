Проскуркина Агафья Порфирьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проскуркина Агафья Порфирьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

11.11.1852

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Проскуркин Максим Филиппович

Отец ребёнка: Проскуркин Филипп Давидович

Рождение ребёнка
1823

Сын: Проскуркин Стефан Филиппович

Отец ребёнка: Проскуркин Филипп Давидович

Рождение ребёнка
24.02.1830

Дочь: Евдокия Филипповна

Отец ребёнка: Проскуркин Филипп Давидович

Рождение ребёнка
26.03.1832

Дочь: Анна Филипповна

Отец ребёнка: Проскуркин Филипп Давидович

Рождение ребёнка
26.12.1833

Дочь: Анна Филипповна

Отец ребёнка: Проскуркин Филипп Давидович

Рождение ребёнка
01.05.1836

Сын: Проскуркин Яков Филиппович

Отец ребёнка: Проскуркин Филипп Давидович

Рождение ребёнка
09.09.1838

Дочь: Феодора Филипповна

Отец ребёнка: Проскуркин Филипп Давидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Проскуркин Филипп Давидович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.11.1852
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