Проскуркина Агафья Порфирьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смерти11.11.1852
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Сын: Проскуркин Максим Филиппович
Отец ребёнка: Проскуркин Филипп Давидович
Рождение ребёнка
1823
Сын: Проскуркин Стефан Филиппович
Отец ребёнка: Проскуркин Филипп Давидович
Рождение ребёнка
24.02.1830
Дочь: Евдокия Филипповна
Отец ребёнка: Проскуркин Филипп Давидович
Рождение ребёнка
26.03.1832
Дочь: Анна Филипповна
Отец ребёнка: Проскуркин Филипп Давидович
Рождение ребёнка
26.12.1833
Дочь: Анна Филипповна
Отец ребёнка: Проскуркин Филипп Давидович
Рождение ребёнка
01.05.1836
Сын: Проскуркин Яков Филиппович
Отец ребёнка: Проскуркин Филипп Давидович
Рождение ребёнка
09.09.1838
Дочь: Феодора Филипповна
Отец ребёнка: Проскуркин Филипп Давидович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.11.1852