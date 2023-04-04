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Рязанцев Трофим Сергеев

Место рождения

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Рязанцев Сергей Карпов

Мать: Рязанцева Анна Павлова

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.05.1875

Сын: Рязанцев Афанасий Трофимов

Мать ребёнка: Рязанцева Мария Исаева

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.07.1876

Дочь: (Рязанцева) Евпраксия Трофимова

Мать ребёнка: Рязанцева Мария Исаева

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.04.1881

Сын: Рязанцев Никита Трофимов

Мать ребёнка: Рязанцева Мария Исаева

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.03.1882

Сын: Рязанцев Алексей Трофимов

Мать ребёнка: Рязанцева Мария Исаева

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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