Рязанцев Трофим Сергеев
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Рязанцев Сергей Карпов
Мать: Рязанцева Анна Павлова
Рождение ребёнка
02.05.1875
Сын: Рязанцев Афанасий Трофимов
Мать ребёнка: Рязанцева Мария Исаева
Рождение ребёнка
23.07.1876
Дочь: (Рязанцева) Евпраксия Трофимова
Мать ребёнка: Рязанцева Мария Исаева
Рождение ребёнка
02.04.1881
Мать ребёнка: Рязанцева Мария Исаева
Рождение ребёнка
15.03.1882
Сын: Рязанцев Алексей Трофимов
Мать ребёнка: Рязанцева Мария Исаева
Смерть
Неизвестно