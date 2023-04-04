Рязанцева Анна Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Павел Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1842
Рождение ребёнка
22.09.1843
Дочь: Ефросинья Сергеева
Отец ребёнка: Рязанцев Сергей Карпов
Рождение ребёнка
1846
Сын: Рязанцев Дементий Сергеев
Отец ребёнка: Рязанцев Сергей Карпов
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Аксинья Сергеева
Отец ребёнка: Рязанцев Сергей Карпов
Рождение ребёнка
03.02.1851
Дочь: Агапья Сергеева
Отец ребёнка: Рязанцев Сергей Карпов
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Рязанцев Сергей Карпов
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Рязанцев Сергей Карпов
Смерть
Неизвестно