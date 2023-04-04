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Рязанцева Анна Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Павел Иванов

Мать: не указана

Бракосочетание
03.11.1842

Муж: Рязанцев Сергей Карпов

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.09.1843

Дочь: Ефросинья Сергеева

Отец ребёнка: Рязанцев Сергей Карпов

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Рязанцев Дементий Сергеев

Отец ребёнка: Рязанцев Сергей Карпов

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Аксинья Сергеева

Отец ребёнка: Рязанцев Сергей Карпов

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.02.1851

Дочь: Агапья Сергеева

Отец ребёнка: Рязанцев Сергей Карпов

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Рязанцев Трофим Сергеев

Отец ребёнка: Рязанцев Сергей Карпов

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Рязанцев Федор Сергеев

Отец ребёнка: Рязанцев Сергей Карпов

Кутуши, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно