Евдокия Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Макаровна

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Место рождения

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1688 г.р.

Мать

1693 г.р.

Муж

1727 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Макар Иларионович

Мать: Пелагия Федотовна

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
27.04.1752

Муж: Козма Аверкиевич

Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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