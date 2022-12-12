Евдокия Макаровна
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Макар Иларионович
Мать: Пелагия Федотовна
Бракосочетание
27.04.1752
Муж: Козма Аверкиевич
Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно