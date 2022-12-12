Пелагия Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагия Федотовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1693

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1688 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1728

Сын: Самуил Макарович

Отец ребёнка: Макар Иларионович

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Евдокия Макаровна

Отец ребёнка: Макар Иларионович

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1737

Дочь: Агриппина Макаровна

Отец ребёнка: Макар Иларионович

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макар Иларионович

Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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