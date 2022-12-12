Пелагия Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1693
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1728
Сын: Самуил Макарович
Отец ребёнка: Макар Иларионович
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Евдокия Макаровна
Отец ребёнка: Макар Иларионович
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Агриппина Макаровна
Отец ребёнка: Макар Иларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макар Иларионович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно