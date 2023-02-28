Козма Аверкиевич
Место рождения
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Аверкий Тимофеевич
Мать: Марфа Никифоровна
Бракосочетание
27.04.1752
Жена: Евдокия Макаровна
Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно