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Козма Аверкиевич

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Место рождения

Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1702 г.р.

Жена

1733 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Аверкий Тимофеевич

Мать: Марфа Никифоровна

Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
27.04.1752

Жена: Евдокия Макаровна

Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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