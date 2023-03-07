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Фёдор Захаров

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1865 г.р.
До 1852 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.10.1871

Сын: Пётр мл

Мать ребёнка: Елизавета Климентова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.01.1873

Дочь: Ксения Фёдорова

Мать ребёнка: Елизавета Климентова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.12.1874

Дочь: Варвара Фёдорова

Мать ребёнка: Елизавета Климентова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.08.1877

Дочь: Наталия Фёдорова

Мать ребёнка: Елизавета Климентова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
16.01.1883

Жена: Гликерия Наумова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.04.1883

Сын: Георгий Фёдоров

Мать ребёнка: Гликерия Наумова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.01.1890

Дочь: Мария Фёдорова

Мать ребёнка: Гликерия Наумова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.07.1892

Сын: Ермолай Фёдоров

Мать ребёнка: Гликерия Наумова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.07.1896

Дочь: Евдокия Фёдорова

Мать ребёнка: Гликерия Наумова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.07.1899

Дочь: Анна Фёдорова

Мать ребёнка: Гликерия Наумова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.05.1903

Дочь: Александра Фёдорова

Мать ребёнка: Гликерия Наумова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елизавета Климентова

Смерть
Неизвестно
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