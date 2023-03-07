Фёдор Захаров
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1871
Сын: Пётр мл
Мать ребёнка: Елизавета Климентова
Рождение ребёнка
22.01.1873
Дочь: Ксения Фёдорова
Мать ребёнка: Елизавета Климентова
Рождение ребёнка
05.12.1874
Дочь: Варвара Фёдорова
Мать ребёнка: Елизавета Климентова
Рождение ребёнка
07.08.1877
Дочь: Наталия Фёдорова
Мать ребёнка: Елизавета Климентова
Бракосочетание
16.01.1883
Жена: Гликерия Наумова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.04.1883
Сын: Георгий Фёдоров
Мать ребёнка: Гликерия Наумова
Рождение ребёнка
21.01.1890
Дочь: Мария Фёдорова
Мать ребёнка: Гликерия Наумова
Рождение ребёнка
25.07.1892
Сын: Ермолай Фёдоров
Мать ребёнка: Гликерия Наумова
Рождение ребёнка
07.07.1896
Дочь: Евдокия Фёдорова
Мать ребёнка: Гликерия Наумова
Рождение ребёнка
26.07.1899
Дочь: Анна Фёдорова
Мать ребёнка: Гликерия Наумова
Рождение ребёнка
16.05.1903
Дочь: Александра Фёдорова
Мать ребёнка: Гликерия Наумова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елизавета Климентова
Смерть
Неизвестно