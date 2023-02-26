Елизавета Климентова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1852
Дата смерти03.01.1883
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1871
Сын: Пётр мл
Отец ребёнка: Фёдор Захаров
Рождение ребёнка
22.01.1873
Дочь: Ксения Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Захаров
Рождение ребёнка
05.12.1874
Дочь: Варвара Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Захаров
Рождение ребёнка
07.08.1877
Дочь: Наталия Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Захаров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор Захаров
Смерть
03.01.1883
Похороны
Неизвестно
на Максимовском кладбище