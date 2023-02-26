Елизавета Климентова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлизавета Климентова

Елизавета Климентова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1852

Дата смерти

03.01.1883

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1871

Сын: Пётр мл

Отец ребёнка: Фёдор Захаров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.01.1873

Дочь: Ксения Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Захаров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.12.1874

Дочь: Варвара Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Захаров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.08.1877

Дочь: Наталия Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Захаров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор Захаров

Смерть
03.01.1883
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Похороны
Неизвестно
на Максимовском кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close