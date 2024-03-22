Панфиловъ Петръ
Место рождения
Дата рождения26.08.1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1835
Отец: Панфиловъ Данила
Мать: Панфилова Агрофена
Бракосочетание
25.01.1863
Жена: Панфилова Агриппина
Рождение ребёнка
17.09.1865
Сын: Панфиловъ Михаилъ
Мать ребёнка: Панфилова Агриппина
Рождение ребёнка
02.11.1867
Дочь: Стефанида
Мать ребёнка: Панфилова Агриппина
Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.02.1875
Дочь: Евдокія
Мать ребёнка: Панфилова Агриппина
Залѣсово, Каликинская волость
Рождение ребёнка
02.02.1880
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Панфилова Агриппина
Рождение ребёнка
31.08.1882
Сын: Панфиловъ Василій
Мать ребёнка: Панфилова Агриппина
Рождение ребёнка
25.08.1884
Сын: Панфиловъ Їоаннъ
Мать ребёнка: Панфилова Агриппина