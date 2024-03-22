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Панфиловъ Петръ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

26.08.1835

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1835

Отец: Панфиловъ Данила

Мать: Панфилова Агрофена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
25.01.1863

Жена: Панфилова Агриппина

Рождение ребёнка
17.09.1865

Сын: Панфиловъ Михаилъ

Мать ребёнка: Панфилова Агриппина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.11.1867

Дочь: Стефанида

Мать ребёнка: Панфилова Агриппина

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.02.1875

Дочь: Евдокія

Мать ребёнка: Панфилова Агриппина

Залѣсово, Каликинская волость
Рождение ребёнка
02.02.1880

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Панфилова Агриппина

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
31.08.1882

Сын: Панфиловъ Василій

Мать ребёнка: Панфилова Агриппина

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.08.1884

Сын: Панфиловъ Їоаннъ

Мать ребёнка: Панфилова Агриппина

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
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