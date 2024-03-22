Панфилова (Земскова) Агрофена
Место рождения
Дата рождения1809
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Земсковъ Афонасий
Мать: Земскова Устинья
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Щипакина Прасковья
Отец ребёнка: Панфиловъ Данила
Рождение ребёнка
02.07.1833
Сын: Панфиловъ Филиппъ
Отец ребёнка: Панфиловъ Данила
Рождение ребёнка
26.08.1835
Сын: Панфиловъ Петръ
Отец ребёнка: Панфиловъ Данила
Рождение ребёнка
21.07.1837
Дочь: Севастьянова Марина
Отец ребёнка: Панфиловъ Данила
Рождение ребёнка
1837
Сын: Панфиловъ Ѳеодоръ
Отец ребёнка: Панфиловъ Данила
Рождение ребёнка
17.10.1839
Сын: Панфиловъ Аверкій
Отец ребёнка: Панфиловъ Данила
Рождение ребёнка
19.09.1840
Дочь: Панфилова Ѳекла
Отец ребёнка: Панфиловъ Данила
Рождение ребёнка
13.12.1842
Дочь: Панфилова Лукія
Отец ребёнка: Панфиловъ Данила
Рождение ребёнка
06.11.1844
Сын: Панфиловъ Михаилъ
Отец ребёнка: Панфиловъ Данила
Рождение ребёнка
01.01.1848
Сын: Панфиловъ Василій
Отец ребёнка: Панфиловъ Данила
Рождение ребёнка
24.06.1849
Сын: Панфиловъ Паѵелъ
Отец ребёнка: Панфиловъ Данила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Панфиловъ Данила
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Панфиловъ Данила