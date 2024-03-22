Панфилова (Земскова) Агрофена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панфилова (Земскова) Агрофена

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1809

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Земсковъ Афонасий

Мать: Земскова Устинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Щипакина Прасковья

Отец ребёнка: Панфиловъ Данила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.07.1833

Сын: Панфиловъ Филиппъ

Отец ребёнка: Панфиловъ Данила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.08.1835

Сын: Панфиловъ Петръ

Отец ребёнка: Панфиловъ Данила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.07.1837

Дочь: Севастьянова Марина

Отец ребёнка: Панфиловъ Данила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1837

Сын: Панфиловъ Ѳеодоръ

Отец ребёнка: Панфиловъ Данила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.10.1839

Сын: Панфиловъ Аверкій

Отец ребёнка: Панфиловъ Данила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.09.1840

Дочь: Панфилова Ѳекла

Отец ребёнка: Панфиловъ Данила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.12.1842

Дочь: Панфилова Лукія

Отец ребёнка: Панфиловъ Данила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.11.1844

Сын: Панфиловъ Михаилъ

Отец ребёнка: Панфиловъ Данила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1848

Сын: Панфиловъ Василій

Отец ребёнка: Панфиловъ Данила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.06.1849

Сын: Панфиловъ Паѵелъ

Отец ребёнка: Панфиловъ Данила

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Панфиловъ Данила

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панфиловъ Данила

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