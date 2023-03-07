Панфилова (Мамыкина) Агриппина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панфилова (Мамыкина) Агриппина

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

23.06.1845

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1845

Отец: Мамыкинъ Иванъ

Мать: Мамыкина Анисія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
25.01.1863

Муж: Панфиловъ Петръ

Рождение ребёнка
17.09.1865

Сын: Панфиловъ Михаилъ

Отец ребёнка: Панфиловъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.11.1867

Дочь: Стефанида

Отец ребёнка: Панфиловъ Петръ

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.02.1875

Дочь: Евдокія

Отец ребёнка: Панфиловъ Петръ

Залѣсово, Каликинская волость
Рождение ребёнка
02.02.1880

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Панфиловъ Петръ

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
31.08.1882

Сын: Панфиловъ Василій

Отец ребёнка: Панфиловъ Петръ

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.08.1884

Сын: Панфиловъ Їоаннъ

Отец ребёнка: Панфиловъ Петръ

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
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