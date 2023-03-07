Панфилова (Мамыкина) Агриппина
Место рождения
Дата рождения23.06.1845
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1845
Отец: Мамыкинъ Иванъ
Мать: Мамыкина Анисія
Бракосочетание
25.01.1863
Муж: Панфиловъ Петръ
Рождение ребёнка
17.09.1865
Сын: Панфиловъ Михаилъ
Отец ребёнка: Панфиловъ Петръ
Рождение ребёнка
02.11.1867
Дочь: Стефанида
Отец ребёнка: Панфиловъ Петръ
Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.02.1875
Дочь: Евдокія
Отец ребёнка: Панфиловъ Петръ
Залѣсово, Каликинская волость
Рождение ребёнка
02.02.1880
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Панфиловъ Петръ
Рождение ребёнка
31.08.1882
Сын: Панфиловъ Василій
Отец ребёнка: Панфиловъ Петръ
Рождение ребёнка
25.08.1884
Сын: Панфиловъ Їоаннъ
Отец ребёнка: Панфиловъ Петръ