Мамыкина (Крыгина) Анисія
Место рождения
Дата рождения1824
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Крыгинъ Гаврила
Мать: Крыгина Авдотья
Бракосочетание
08.02.1842
Муж: Мамыкинъ Иванъ
Рождение ребёнка
15.04.1843
Дочь: Горшенина Агаѳія
Отец ребёнка: Мамыкинъ Иванъ
Рождение ребёнка
23.06.1845
Дочь: Панфилова Агриппина
Отец ребёнка: Мамыкинъ Иванъ
Рождение ребёнка
02.01.1848
Дочь: Сударчикова Аполлинарія
Отец ребёнка: Мамыкинъ Иванъ
Рождение ребёнка
10.08.1850
Дочь: Евдокія
Отец ребёнка: Мамыкинъ Иванъ
Рождение ребёнка
14.11.1852
Сын: Мамыкинъ Матвѣй
Отец ребёнка: Мамыкинъ Иванъ
Рождение ребёнка
12.05.1855
Сын: Мамыкинъ Дмитрій
Отец ребёнка: Мамыкинъ Иванъ
Рождение ребёнка
11.03.1859
Сын: Мамыкинъ Никифоръ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Иванъ
Рождение ребёнка
21.04.1861
Сын: Мамыкинъ Федоръ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Иванъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мамыкинъ Сергей
Отец ребёнка: Мамыкинъ Иванъ