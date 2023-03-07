Мамыкина (Крыгина) Анисія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМамыкина (Крыгина) Анисія

Мамыкина (Крыгина) Анисія

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1824

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Крыгинъ Гаврила

Мать: Крыгина Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
08.02.1842

Муж: Мамыкинъ Иванъ

Рождение ребёнка
15.04.1843

Дочь: Горшенина Агаѳія

Отец ребёнка: Мамыкинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.06.1845

Дочь: Панфилова Агриппина

Отец ребёнка: Мамыкинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.01.1848

Дочь: Сударчикова Аполлинарія

Отец ребёнка: Мамыкинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.08.1850

Дочь: Евдокія

Отец ребёнка: Мамыкинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.11.1852

Сын: Мамыкинъ Матвѣй

Отец ребёнка: Мамыкинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.05.1855

Сын: Мамыкинъ Дмитрій

Отец ребёнка: Мамыкинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.03.1859

Сын: Мамыкинъ Никифоръ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.04.1861

Сын: Мамыкинъ Федоръ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамыкинъ Сергей

Отец ребёнка: Мамыкинъ Иванъ

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close