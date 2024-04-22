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Пашиничев Иван Давидович

Место рождения

Рассоха, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

16.08.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1848

Отец: Давид Григорьев

Мать: Пашиничева Анна Иванова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
14.02.1875

Жена: Пашиничева Любовь Андреева

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1875

Дочь: Глафира Иванова

Мать ребёнка: Пашиничева Любовь Андреева

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
01.05.1878

Сын: Пашиничев Викентий Иванович

Мать ребёнка: Пашиничева Любовь Андреева

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
14.08.1879

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Пашиничева Любовь Андреева

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Пашиничев Александр Иванович

Мать ребёнка: Пашиничева Любовь Андреева

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Евстолия Иванова

Мать ребёнка: Пашиничева Любовь Андреева

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Пашиничева Любовь Андреева

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
01.09.1891

Сын: Пашиничев Викентий Иванович

Мать ребёнка: Пашиничева Любовь Андреева

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
27.10.1896

Сын: Пашиничев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Пашиничева Любовь Андреева

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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