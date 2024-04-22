Пашиничев Иван Давидович
Место рождения
Дата рождения16.08.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1848
Отец: Давид Григорьев
Мать: Пашиничева Анна Иванова
Бракосочетание
14.02.1875
Рождение ребёнка
Около 1875
Дочь: Глафира Иванова
Мать ребёнка: Пашиничева Любовь Андреева
Рождение ребёнка
01.05.1878
Сын: Пашиничев Викентий Иванович
Мать ребёнка: Пашиничева Любовь Андреева
Рождение ребёнка
14.08.1879
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Пашиничева Любовь Андреева
Рождение ребёнка
Около 1882
Сын: Пашиничев Александр Иванович
Мать ребёнка: Пашиничева Любовь Андреева
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Евстолия Иванова
Мать ребёнка: Пашиничева Любовь Андреева
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Пашиничева Любовь Андреева
Рождение ребёнка
01.09.1891
Сын: Пашиничев Викентий Иванович
Мать ребёнка: Пашиничева Любовь Андреева
Рождение ребёнка
27.10.1896
Сын: Пашиничев Михаил Иванович
Мать ребёнка: Пашиничева Любовь Андреева
Смерть
Неизвестно