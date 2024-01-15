Пашиничева Любовь Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
14.02.1875
Рождение ребёнка
Около 1875
Дочь: Глафира Иванова
Отец ребёнка: Пашиничев Иван Давидович
Рождение ребёнка
01.05.1878
Сын: Пашиничев Викентий Иванович
Отец ребёнка: Пашиничев Иван Давидович
Рождение ребёнка
14.08.1879
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Пашиничев Иван Давидович
Рождение ребёнка
Около 1882
Сын: Пашиничев Александр Иванович
Отец ребёнка: Пашиничев Иван Давидович
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Евстолия Иванова
Отец ребёнка: Пашиничев Иван Давидович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Пашиничев Иван Давидович
Рождение ребёнка
01.09.1891
Сын: Пашиничев Викентий Иванович
Отец ребёнка: Пашиничев Иван Давидович
Рождение ребёнка
27.10.1896
Сын: Пашиничев Михаил Иванович
Отец ребёнка: Пашиничев Иван Давидович
Смерть
Неизвестно