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Давид Григорьев

Место рождения

Рассоха, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

До 1885

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: Григорий Павлов

Мать: Марина Иванова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Мария Давидова

Мать ребёнка: Пашиничева Анна Иванова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
16.08.1848

Сын: Пашиничев Иван Давидович

Мать ребёнка: Пашиничева Анна Иванова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
28.11.1850

Сын: Пашиничев Николай Давидович

Мать ребёнка: Пашиничева Анна Иванова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
20.04.1853

Дочь: Александра Давидова

Мать ребёнка: Пашиничева Анна Иванова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
02.07.1861

Дочь: Параскева Давидова

Мать ребёнка: Пашиничева Анна Иванова

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пашиничева Анна Иванова

Смерть
До 1885
Рассоха, Свердловский район, Северный край
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