Давид Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиДо 1885
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Отец: Григорий Павлов
Мать: Марина Иванова
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Мария Давидова
Мать ребёнка: Пашиничева Анна Иванова
Рождение ребёнка
16.08.1848
Мать ребёнка: Пашиничева Анна Иванова
Рождение ребёнка
28.11.1850
Сын: Пашиничев Николай Давидович
Мать ребёнка: Пашиничева Анна Иванова
Рождение ребёнка
20.04.1853
Дочь: Александра Давидова
Мать ребёнка: Пашиничева Анна Иванова
Рождение ребёнка
02.07.1861
Дочь: Параскева Давидова
Мать ребёнка: Пашиничева Анна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пашиничева Анна Иванова
Смерть
До 1885