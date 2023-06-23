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Корелов Филипп Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1702

Дата смерти

1782

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1702

Отец: Корелов Иван

Мать: не указана

Нерчинское горное правление 1721-1919: Ревизские сказки 1782 Доронинской округи (Хилкотой, Гутай, Грехнево, Доложино). Дата: 1782 Страница: лл.??? (Корелов Филипп Иванович)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корелова Матрена Софроновна

Рождение ребёнка
Вычислено 1753

Дочь: Капустина (Корелова) Мавра Филипповна

Мать ребёнка: Корелова Матрена Софроновна

Нерчинское горное правление 1721-1919: Ревизские сказки 1782 Доронинской округи (Хилкотой, Гутай, Грехнево, Доложино). Дата: 1782-05-28 Страница: лл.236-236об запись №16 (Хилкотой, Капустин Иван)
Рождение ребёнка
1756

Сын: Корелов Ефим Филиппович

Мать ребёнка: Корелова Матрена Софроновна

Место жительства
1767
Гутай, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край
Предыстория форум Дата: 2019-02-03 Страница: ?topic=3297.msg49798 (Гутайское сообщество 1794, переселены из Польши 1767)
Место жительства
1782
Хилкотой, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край
Нерчинское горное правление 1721-1919: Ревизские сказки 1782 Доронинской округи (Хилкотой, Гутай, Грехнево, Доложино). Дата: 1782 Страница: лл.??? (Корелов Филипп Иванович)
Смерть
1782
Хилкотой, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край
Нерчинское горное правление 1721-1919: Ревизские сказки 1782 Доронинской округи (Хилкотой, Гутай, Грехнево, Доложино). Дата: 1782 Страница: лл.??? (Корелов Филипп Иванович)

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