Корелов Филипп Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1702
Дата смерти1782
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1702
Отец: Корелов Иван
Мать: не указана
Нерчинское горное правление 1721-1919: Ревизские сказки 1782 Доронинской округи (Хилкотой, Гутай, Грехнево, Доложино). Дата: 1782 Страница: лл.??? (Корелов Филипп Иванович)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1753
Дочь: Капустина (Корелова) Мавра Филипповна
Мать ребёнка: Корелова Матрена Софроновна
Нерчинское горное правление 1721-1919: Ревизские сказки 1782 Доронинской округи (Хилкотой, Гутай, Грехнево, Доложино). Дата: 1782-05-28 Страница: лл.236-236об запись №16 (Хилкотой, Капустин Иван)
Рождение ребёнка
1756
Мать ребёнка: Корелова Матрена Софроновна
Место жительства
1767
Гутай, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край
Предыстория форум Дата: 2019-02-03 Страница: ?topic=3297.msg49798 (Гутайское сообщество 1794, переселены из Польши 1767)
Место жительства
1782
Нерчинское горное правление 1721-1919: Ревизские сказки 1782 Доронинской округи (Хилкотой, Гутай, Грехнево, Доложино). Дата: 1782 Страница: лл.??? (Корелов Филипп Иванович)
Смерть
1782
Нерчинское горное правление 1721-1919: Ревизские сказки 1782 Доронинской округи (Хилкотой, Гутай, Грехнево, Доложино). Дата: 1782 Страница: лл.??? (Корелов Филипп Иванович)