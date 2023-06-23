Корелова Матрена Софроновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1711
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: Софрон
Мать: не указана
из Ревизских сказок 1782
Рождение ребёнка
Вычислено 1753
Дочь: Капустина Мавра Филипповна
Отец ребёнка: Корелов Филипп Иванович
Нерчинское горное правление 1721-1919: Ревизские сказки 1782 Доронинской округи (Хилкотой, Гутай, Грехнево, Доложино). Дата: 1782-05-28 Страница: лл.236-236об запись №16 (Хилкотой, Капустин Иван)
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Корелов Филипп Иванович
Место жительства
28.05.1782
Хилкотой, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край
Нерчинское горное правление 1721-1919: Ревизские сказки 1782 Доронинской округи (Хилкотой, Гутай, Грехнево, Доложино). Дата: 1782-05-28 Страница: лл.236-236об запись №16 (Хилкотой, Капустин Иван)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно