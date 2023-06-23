Корелова Матрена Софроновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корелова Матрена Софроновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1711

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1702 г.р.

Дети

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: Софрон

Мать: не указана

из Ревизских сказок 1782
Рождение ребёнка
Вычислено 1753

Дочь: Капустина Мавра Филипповна

Отец ребёнка: Корелов Филипп Иванович

Нерчинское горное правление 1721-1919: Ревизские сказки 1782 Доронинской округи (Хилкотой, Гутай, Грехнево, Доложино). Дата: 1782-05-28 Страница: лл.236-236об запись №16 (Хилкотой, Капустин Иван)
Рождение ребёнка
1756

Сын: Корелов Ефим Филиппович

Отец ребёнка: Корелов Филипп Иванович

Место жительства
28.05.1782
Хилкотой, Красночикойский муниципальный район, Забайкальский край
Нерчинское горное правление 1721-1919: Ревизские сказки 1782 Доронинской округи (Хилкотой, Гутай, Грехнево, Доложино). Дата: 1782-05-28 Страница: лл.236-236об запись №16 (Хилкотой, Капустин Иван)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корелов Филипп Иванович

Смерть
Неизвестно
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