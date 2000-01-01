Кузнецова Антонида Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Антонида Геннадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1923

Дата смерти

27.09.1972

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1923

Отец: Кузнецов Геннадий Васильевич

Мать: Кузнецова Ольга

Рождение ребёнка
07.06.1950

Сын: Кузнецов Анатолий Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
07.01.1952

Сын: Кузнецов Николай Александрович

Отец ребёнка: Васильев Александр

Смерть
27.09.1972
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