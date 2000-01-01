Кузнецова Антонида Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1923
Дата смерти27.09.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1923
Отец: Кузнецов Геннадий Васильевич
Мать: Кузнецова Ольга
Рождение ребёнка
07.06.1950
Сын: Кузнецов Анатолий Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
07.01.1952
Сын: Кузнецов Николай Александрович
Отец ребёнка: Васильев Александр
Смерть
27.09.1972