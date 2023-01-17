Кузнецов Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1952
Отец: Васильев Александр
Рождение ребёнка
01.07.1977
Сын: Кузнецов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Кош-Елга, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.08.1988
Сын: Кузнецов Борис Николаевич
Мать ребёнка: Кузнецова Наталья Квинтильяновна
Бракосочетание
Неизвестно