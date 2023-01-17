Кузнецов Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Николай Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1952

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1952

Отец: Васильев Александр

Мать: Кузнецова Антонида Геннадьевна

Рождение ребёнка
01.07.1977

Сын: Кузнецов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Кош-Елга, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.08.1988

Сын: Кузнецов Борис Николаевич

Мать ребёнка: Кузнецова Наталья Квинтильяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Наталья Квинтильяновна

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