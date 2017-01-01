Кузнецова Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.06.1923
Дочь: Кузнецова Антонида Геннадьевна
Отец ребёнка: Кузнецов Геннадий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Георгий Геннадьевич
Отец ребёнка: Кузнецов Геннадий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Михаил Геннадьевич
Отец ребёнка: Кузнецов Геннадий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Валентина Геннадьевна
Отец ребёнка: Кузнецов Геннадий Васильевич
Смерть
Неизвестно