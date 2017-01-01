Кузнецова Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.06.1923

Дочь: Кузнецова Антонида Геннадьевна

Отец ребёнка: Кузнецов Геннадий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Георгий Геннадьевич

Отец ребёнка: Кузнецов Геннадий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Михаил Геннадьевич

Отец ребёнка: Кузнецов Геннадий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Валентина Геннадьевна

Отец ребёнка: Кузнецов Геннадий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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