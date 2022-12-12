Вяткин Константин Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВяткин Константин Николаевич

Вяткин Константин Николаевич

avatar

Место рождения

Кын, Лысьвенский, Пермский край

Дата рождения

1909

Дата смерти

Около 1941

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Вяткин Николай Васильевич

Мать: не указана

Кын, Лысьвенский, Пермский край
Рождение ребёнка
01.04.1936

Дочь: Загриценко Тамара Константиновна

Мать ребёнка: Вяткина Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
09.03.1939

Сын: Вяткин Владимир Константинович

Мать ребёнка: Вяткина Екатерина Андреевна

Кын, Лысьвенский, Пермский край
Смерть
Около 1941
Дно, Дновский муниципальный район, Псковская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close