Вяткин Константин Николаевич
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смертиОколо 1941
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Вяткин Николай Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1936
Дочь: Загриценко Тамара Константиновна
Мать ребёнка: Вяткина Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
09.03.1939
Сын: Вяткин Владимир Константинович
Мать ребёнка: Вяткина Екатерина Андреевна
Смерть
Около 1941
Дно, Дновский муниципальный район, Псковская область