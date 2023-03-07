Вяткина (Палкина) Екатерина Андреевна
Место рождения
Дата рождения23.11.1910
Дата смерти15.07.1979
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1910
Отец: Палкин Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1936
Дочь: Загриценко Тамара Константиновна
Отец ребёнка: Вяткин Константин Николаевич
Рождение ребёнка
09.03.1939
Сын: Вяткин Владимир Константинович
Отец ребёнка: Вяткин Константин Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
15.07.1979
Березники, город Березники, Пермский край