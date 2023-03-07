Вяткина (Палкина) Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вяткина (Палкина) Екатерина Андреевна

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Место рождения

Кын, Лысьвенский, Пермский край

Дата рождения

23.11.1910

Дата смерти

15.07.1979

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1910

Отец: Палкин Андрей

Мать: не указана

Кын, Лысьвенский, Пермский край
Рождение ребёнка
01.04.1936

Дочь: Загриценко Тамара Константиновна

Отец ребёнка: Вяткин Константин Николаевич

Рождение ребёнка
09.03.1939

Сын: Вяткин Владимир Константинович

Отец ребёнка: Вяткин Константин Николаевич

Кын, Лысьвенский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
15.07.1979
Березники, город Березники, Пермский край
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